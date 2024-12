Nvidia GeForce RTX 4090 aktuell nur zu Mondpreisen erhältlich

Bereits im Januar 2025 dürfte Nvidia die neue Grafikkarte GeForce RTX 5090 vorstellen. Preislich könnte der Hersteller da abermals in neue Regionen vorstoßen. Denn es gibt keine direkte Konkurrenz, weil sowohl AMD als auch Intel sich aktuell auf die Einstiegs- und Mittelklasse fokussieren. Das Vorgängermodell GeForce RTX 4090 wird unterdessen aktuell nicht mehr produziert. Deswegen werden die letzten Exemplare derzeit zu Mondpreisen gehandelt.

Anzeige

In den USA etwa wechselt die Nvidia GeForce RTX 4090 für Preise zwischen 2.500 und 3.700 US-Dollar den Besitzer. In Deutschland liegen die Preise bei ca. 2.200 Euro, was aber immer noch deutlich über der ursprünglichen Preisempfehlung von 1.769 Euro liegt. Viel Sinn ergibt es eigentlich nicht, die GeForce RTX 4090 zu diesem Zeitpunkt noch zu kaufen. Denn nachdem Nvidia auf der CES 2025 die neue GeForce RTX 5090 vorgestellt hat, sollte diese zügig in den Handel kommen.

Zu vermuten ist dann auch, dass die Verkaufspreise der Nvidia GeForce RTX 4090 kurz nach Ankündigung des Nachfolgemodells im Januar 2025 deutlich einbrechen werden. Wer also noch etwas Geduld mitbringt, dürfte später das wesentlich bessere Geschäft machen.

Quelle: WCCFTech