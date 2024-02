Nvidia GeForce Now führt ab 5. März 2024 Werbung ein

Nvidia ist nicht nur im Bereich der KI-Hardware sehr erfolgreich, sondern auch im Markt für Grafikkarten vorne mit dabei. So hat man ja just erst seine neue Nvidia App als offene Beta veröffentlicht. Doch zusätzlich betreibt man auch noch das Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now. Hier setzt man nicht auf einen eigenen Store, sondern kooperiert direkt mit Plattformen wie Steam, GOG oder auch dem Epic Games Store. Dadurch können PC-Spieler bestehende Sammlungen auch per Gamestreaming nutzen.

Für GeForce Now bietet Nvidia neben den kostenpflichtigen Tarifen Priority und Ultimate auch eine kostenlose Free-Stufe an. Die ist natürlich mit Einschränkungen verbunden. Dazu zählen Begrenzungen der Auflösung und der Framerates genauso wie fehlendes Ray-Tracing. Obendrein müssen Free-Nutzer sich in Warteschlangen für die verfügbaren Slots einreihen und mit kürzeren Spielzeiten am Stück leben.

Ein Nachteil, der ab dem 5. März 2024 zusätzlich greifen wird: Im Free-Tarif von GeForce Now wird Nvidia Werbung zeigen. Die Werbung soll nach Anwählen eines Spiels und vor dem Start einer Session angezeigt werden. Die Spots können bis zu 2 Minuten dauern. Während des Zockens wird es aber keine Werbeunterbrechungen geben.

Laut Nvidia stelle man damit sicher, dass der Free-Tarif weiter angeboten werden könne. Obendrein werde die Anpassung wahrscheinlich dafür sorgen, dass sich die durchschnittlichen Wartezeiten auf freie Slots für Free-Nutzer verkürzen.

