AMD Radeon RX 7900 GRE erscheint international

AMD hatte die Grafikkarte Radeon RX 7900 GRE eigentlich nur für den chinesischen Markt vorgesehen. In Sachen Preis und Leistung schließt dieses Modell die Lücke zwischen den Radeon RX 7800 XT und 7900 XT. Während dieses Modell in China seit Ende Juli 2023 zu haben ist, hat es die Karte jetzt auch nach Europa bzw. Deutschland geschafft.

GRE steht hier ursprünglich für “Golden Rabbit Edition”, was angelehnt an das chinesische Jahr des Hasen ist. In Deutschland vertreiben bereits AMDs Partner wie PowerColor, Saphhire und ASRock eigene Versionen der AMD Radeon RX 7900 GRE. Teilweise sind die Pendants der Hersteller ab Werk übertaktet oder nutzen abgewandelte Kühllösungen. Erste Händler liefern die Grafikkarten bereits aus.

Die Grafikkarte nutzt 80 Compute Units und basiert auf der GPU AMD Navi 31. Die Taktrate liegt bei bis zu 2.245 MHz (Boost-Modus). Es stehen auch 80 Ray- und 160 AI-Accelerators zur Verfügung. Zu den weiteren Eckdaten der AMD Radeon RX 7900 GRE zählen 5.120 Stream-Prozessoren und eine TBP von 260 Watt. AMD empfiehlt den Betrieb mit Netzteilen mit mindestens 700 Watt.

Die AMD Radeon RX 7900 GRE verwendet 64 MByte Infinity Cache und 16 GByte GDDR6-VRAM, der über eine 256-bit-Schnittstelle mit 576 GB/s angebunden ist. Als Schnittstellen sind HDMI 2.1, USB-C und DisplayPort 2.1 an Bord. Auch kann die GPU den effizienten Videocodec AV en- und decodieren.

Preislich variieren die ersten Exemplare der AMD Radeon RX 7900 GRE je nach Partner und Ausstattung zwischen ca. 590 bis 670 Euro.

Quelle: AMD