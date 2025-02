AMD Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D ebenfalls erst ab März 2025 erhältlich

AMDs neue Grafikkarten auf Basis der Architektur RDA 4, die Radeon RX 9070 und 9070 XT werden erst ab März 2025 in den Handel kommen. Vorgestellt worden, sind sie bereits Anfang Januar im Rahmen der Messe CES 2025 in Las Vegas. Auch die neuen Prozessoren AMD Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D werden von Gamern heiß ersehnt. Sie sollen den bereits erhältlichen Ryzen 7 9800X3D ergänzen. Allerdings werden sie laut aktuellen Meldungen ebenfalls erst im März 2025 in den Handel gelangen – und zwar Ende des nächsten Monats.

So hatte AMD zwar ohnehin den März 2025 als offiziellen Erscheinungszeitraum bestätigt, doch ob es eher Anfang oder Ende des Monats etwas werden könnte, blieb bislang offen. Nun sollen Insider aus der Industrie erklärt haben, dass mit Ende März 2025 zu rechnen sei. Wer demnach das absolute Flaggschiff, den AMD Ryzen 9 9950X3D oder dessen kleinen Bruder, den AMD Ryzen 9 9900X3D, erstehen möchte, wird noch etwas Geduld mitbringen müssen.

Ob die beiden Chips Spielern handfeste Vorteile bieten, ist offen. Denn Sprecher AMDs haben mitgeteilt, dass die Gaming-Leistung wohl sehr nahe am AMD Ryzen 7 9800X3D liegen werden. Sie bieten dann vermutlich eher bei Produktivitätsanwendungen einen Vorteil. AMD muss allerdings noch die Preise bestätigen.

Quelle: Cowcotland