Epic Games Store: Ab sofort ist “Guardians of the Galaxy” gratis

Im Epic Games Store ist ein neues Spiel ab sofort kostenlos. Um den Titel in Anspruch zu nehmen, ist allerdings ein Konto im Epic Games Store die Voraussetzung. Freilich will man so neue Kunden anlocken. Denn es schwingt stets die Hoffnung mit, dass nach der Registrierung bei der Plattform natürlich nicht nur die jeweiligen Gratis-Spiele eingesteckt werden, sondern vielleicht auch der ein oder andere Euro auf der Plattform investiert wird.

So oder so: Ab sofort können Interessierte bis zur nächsten Woche um 17 Uhr am Donnerstag das Triple-A-Spiel “Guardians of the Galaxy” gratis mitnehmen. Das Action-Adventure auf der Third-Person-Perspektive dreht sich natürlich um die titelgebenden Charaktere aus dem Marvel-Universum. Erschienen ist das Spiel im Oktober 2021. Obwohl es sehr gute Wertungen in Reviews einsammeln konnte, entwickelte es sich für den Publisher Square Enix leider nicht zum erhofften Kassenschlager.

Entwickelt hatte das Spiel Eidos-Montréal. Für seine Story wurde “Guardians of the Galaxy” 2021 sogar bei den The Game Awards ausgezeichnet. Jetzt bietet sich jedenfalls die ideale Chance, um verspätet in das Triple-A-Game hereinzuschauen.

Zeit ist bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr, um das Spiel in die eigene Sammlung aufzunehmen. Einmal hinzugefügt, bleibt “Guardians of the Galaxy” dann dauerhaft in der Bibliothek. Wer an dem Titel keinen Gefallen findet oder ihn schon besitzt: Nächste Woche gibt es ja wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store