Epic Games Store: Ab sofort sind “The Silent Age” und “Tunche” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort gleich zwei neue Gratis-Spiele. Um die Titel in Anspruch nehmen zu können, ist lediglich ein ebenfalls kostenloses Konto bei der Plattform notwendig. So hagelt es heute also Ablösung für “Chess Ultra” aus der letzten Woche. Dabei sind heute zwei sehr unterschiedliche Vertreter abweichender Genres mit von der Partie: “The Silent Age” sowie “Tunche”.

Blicken wir zunächst auf “Tunche”. Dabei handelt es sich um ein Roguelike-Actionspiel, in dem böse Kreaturen den Dschungel übernommen haben. Das liegt daran, dass ein Wesen namens Tunche, das große Macht ausübt, plötzlich verrückt geworden ist. Der Spieler schlüpft in diesem Game im Cartoon-Stil nun in die Rolle von Rumi und ihren Freunden, um den Frieden am Amazonas wieder herzustellen.

Dazu gesellt sich das Adventure “The Silent Age”, das nicht nur einem anderen Genre angehört, sondern auch deutlich düsterer daherkommt. Hier geht es um eine post-apokalyptische Welt, in der die Menschen am Abgrund stehen. Nur eine Zeitreise kann aufklären, wie es so weit kommen konnte.

Sollten diese beiden Titel euch selbst für lau nicht reizen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es dann wieder einen Wechsel und neue Gratis-Spiele stoßen zum Epic Games Store.

Quelle: Epic Games