Apple iPad Pro: Nächste Generation angeblich mit zwei Frontkameras

Apple soll für die nahe Zukunft ein neues iPad Pro in Planung haben. Selbstverständlich soll das neue Tablet für Anspruchsvolle einen neuen Chip integrieren, den M5. Damit dürfte für reichlich Leistung gesorgt sein. Dazu soll aber eine weitere Veränderung anstehen. Demnach werde Apple gleich zwei Frontkameras in das neue Pro-Tablet integrieren.

Die Kameras sollen allerdings nicht nebeneinander, sondern an verschiedenen Seiten des iPad Pro sitzen. Dadurch soll es leichter werden, das Tablet in verschiedenen Haltungen für Fotos und Videoanrufe zu verwenden. Auf diese Weise wären dann am Ende sowohl Fans des Landscape- als auch des Portrait-Modus zufrieden. Die Herangehensweise haben auch schon andere Tablet-Hersteller eingesetzt, es wäre aber auch seitens Apple natürlich eine Erleichterung.

Abseits des kommenden Apple iPad Pro mit dem M5-Chip plant Apple natürlich noch weitere frische Geräte-Generationen. Etwa sollen neue MacBook Pro, iMacs und ein neuer Mac mini mit M5-Chips in der Mache sein. Selbst die bislang kommerziell gefloppte Vision Pro soll in einer neuen Auflage den nächsten Versuch starten, mehr Kunden zu erreichen. Allerdings dürften nicht alle dieser neuen Devices 2025 auf den Markt kommen. Einige Modelle dürfte sich Apple noch für 2026 aufheben.

Quelle: Bloomberg