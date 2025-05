Qualcomm und Xiami verlängern ihre Partnerschaft

Xiaomi hat bereits seinen ersten, eigenen Smartphone-Chip in Aussicht gestellt: den XRING 01. Laut ersten Benchmarks könnte der Chip sowohl mehr Single- als auch mehr Multicore-Leistung mitbringen, als ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ebenfalls ist schon bestätigt, dass der XRING 01 im kommenden Premium-Smartphone Xiaomi 15S Pro werkeln wird. Da dürfte es kein Zufall sein, dass Qualcomm jetzt eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der man die weitere Kooperation mit Xiaomi bekräftigt.

So erklärt Qualcomm, man habe eine weitere, mehrjährige Vereinbarung mit Xiaomi abgeschlossen. Die SoCs der Reihe Qualcomm Snapdragon 8 werden demnach auch in kommenden Premium-Smartphones von Xiaomi werkeln – und das sowohl in China als auch international. Überdies werde Xiaomi einer der ersten Hersteller sein, der den nächsten Flaggschiff-Chip von Qualcomm noch in diesem Jahr für seine Smartphones verwendet.

Offensichtlich ist man hier darauf bedacht, klarzumachen, dass Xiaomi trotz eigener Chip-Entwicklung ein wichtiger Partner von Qualcomm bleiben wird. Dabei verweist man mehrfach auf die bisherige Kooperation, welche Snapdragon-Chips in Smartphones, Tablets, Wearables, Fahrzeugen und mehr von Xiaomi ermöglicht hat.

Tatsächlich gibt es natürlich auch andere Hersteller, wie Samsung, die ebenfalls sowohl eigene SoCs entwickeln als auch mit Qualcomm kooperieren. Diesen Weg wird dann offenbar auch Xiaomi zweigleisig in Zukunft beschreiten.

Quelle: Qualcomm