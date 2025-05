Xiaomi startet mit eigenen Chips für Smartphones und Tablets durch

In den meisten Smartphones stecken Chips von MediaTek oder Qualcomm. Doch es gibt auch noch einige kleinere Player wie Unisoc oder Rockchip, die aber vorwiegend Einstiegsgeräte bedienen. Samsung entwickelt allerdings seine eigenen Exynos-Chips und Google ist mit der Tensor-Serie ebenfalls in dieser Riege dabei. Und dann hätten wir da natürlich auch noch Apple, die allerdings auch mit einem eigenständigen Ökosystem arbeiten. Bald wird sich auch Xiaomi hinzugesellen. Der chinesische Anbieter will noch in diesem Monat seine ersten SoCs präsentieren.

Das hat der Chef des Unternehmens, Lei Jun, im chinesischen Netzwerk Weibo bestätigt. Der Name des ersten Chips aus dem Hause Xiaomi wird Xring 01 lauten. Zehn Jahre hat der Hersteller nach eigenen Angaben an dieser Lösung gearbeitet. Noch im Mai 2025 will man weitere Details zu dem Prozessor preisgeben. Inoffiziell heißt es, dass der Chip bei TSMC im 4-Nanometer-Verfahren entstehe und wohl einen Aufbau mit einem Prime-Core, drei Leistungskernen und vier Effizienz-Kernen nutze.

Die Leistung des Xiaomi Xring 01 soll Flaggschiff-Chips wie den Qualcomm Snapdragon 8 Elite oder den MediaTek Dimensity 9400 angreifen. Genaueres kann man aber jetzt noch nicht sagen. Denn es wird natürlich auch entscheidend sein, wie lange Leistungsspitzen gehalten werden können, wie gut also Wärme- und Power-Management von Xiaomi sind. Klar ist, dass sich das Unternehmen auf diese Weise unabhängiger von Partnern wie Qualcomm machen möchte.

Quelle: Lei Jun (Weibo)