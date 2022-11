Qualcomm Snapdragon 782G vorgestellt: Neuer Mittelklasse-Chip

Qualcomm hat den neuen Prozessor Snapdragon 782G für mobile Endgeräte vorgestellt. Das neue SoC läuft auch unter der Bezeichnung SM7325-AF. Im Wesentlichen handelt es sich um eine sanfte Evolution des Snapdragon 778G+. Auch hier handelt es sich um ein Chipset aus dem 6-nm-Verfahren mit acht Kernen (Kryo 670) und der Adreno 642L als GPU. Es gibt aber einige Veränderungen bei den Details, die für mehr Performance sorgen sollten.

Grundsätzlich ist die CPU-Ausstattung des Snapdragon 782G identisch zum 778G+ geblieben. Auch hier ist also ein Prime-Core der Reihe Kryo 670 (Cortex-A78) an Bord – allerdings mit erhöhter Taktrate von 2,7 GHz, also 200 MHz mehr als beim 778G+. Des Weiteren dienen als Basis drei Kerne der Reihe Kryo 670 Gold (Cortex-A78) mit bis zu 2,2 GHz Takt und vier Kerne der Reihe Kryo 670 Silver (Cortex-A55) mit bis zu 1,9 GHz Takt.

Durch die Anhebung des Taktes sollte das neue SoC etwa 5 % mehr CPU-Leistung mitbringen. Die GPU-Leistung sei laut Qualcomm um 10 % angestiegen. Außerdem unterstützt der Snapdragon 782G Quick Charge 4+, beinhaltet den Specta ISP mit Triple-14-bit-Unterstützung und Support für Kamerasensoren mit bis zu 200 Megapixeln. Als Modem hält das Snapdragon X53 her. FastConnect 6700 sorgt dafür, dass Wi-Fi 6 mit 2,9 Gbps nutzbar ist. Auch Bluetooth 5.2 ist an Bord.

Der Qualcomm Snapdragon 782G ersetzt ab sofort den bisherigen Snapdragon 778G+. Wann erste Smartphones mit dem neuen Prozessor erscheinen, ist noch offen. Hier überlässt es Qualcomm seinen Partnern, erste Ankündigungen vorzunehmen. Zur Erinnerung: Auch sein neues Flaggschiff-SoC, den Snapdragon 8 Gen 2, hatte man kürzlich enthüllt.

Quelle: Qualcomm