Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: Neues SoC für Mittelklasse-Smartphones

Qualcomm hat sein neues SoC Snapdragon 7 Gen 3 vorgestellt. Wo sich der Snapdragon 8 Gen 3 an die Oberklasse richtet, visiert der Snapdragon 7 Gen 3 vielmehr Mittelklasse-Smartphones an. Auch die ersten Partner sind direkt bestätigt worden. Demnach wollen sowohl Honor als auch vivo noch in diesem Monat ihre ersten Smartphones auf Basis des Prozessors vorstellen. Der Chip steigert dabei gegenüber dem Snapdragon 7 Gen 1 die CPU-Leistung um 15 % und die GPU-Leistung um 50 %. Zudem soll er um ca. 20 % weniger Strom verbrauchen. Die KI-Leistung will man um 60 % angezogen haben.

Anzeige

Der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 entsteht bei TSMC im 4-Nanometer-Verfahren. Er nutzt für seinen Aufbau einen Prime-Core mit 2,63 GHz Takt, drei Performance-Kerne mit 2,4 GHz Takt plus vier Effizienz-Kerne mit 1,8 GHz Takt. Ebenfalls kann der Chip Displays mit 4K-Auflösung und 60 Hz versorgen – oder Bildschirme mit FHD+ und bis zu 168 Hz. Was die Kameras betrifft, so sind Sensoren mit bis zu 200 Megapixeln möglich. Videos können z. B. in 4K mit HDR und 60 fps aufgenommen werden.

Die integrierte GPU ist für OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP und Vulkan 1.3 bereit. Integriert ist auch ein Modem namens Snapdragon X63 5G, das auch mmWave und Sub-6-GHz-Bänder unterstützt. Ebenfalls finden Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 Support.

Wie eingangs schon erwähnt: Erste Smartphones mit dem neuen Snapdragon 7 Gen 3 von Qualcomm werden wir noch vor Jahresende im Handel finden.

Quelle: Qualcomm