Red Magic 8 Pro erscheint am 2. Februar 2023 weltweit

nubias Make Red Magic 8 Pro erscheint am 2. Februar 2023 auch international. In China wurde das Gaming-Smartphone bereits im Dezember 2022 enthüllt. Dort gibt es auch ein Red Magic 8 Pro+, das allerdings nicht in Europa in den Vertrieb gehen wird. Doch auch für das reguläre Pro-Modell sind Anpassungen vorgenommen worden. So erscheint das Red Magic 8 Pro bei uns in zwei Varianten.

Das Red Magic 8 Pro (Matte) setzt aus 12 GByte LPDDR5X-RAM und 256 GByte UFS-4.0-Speicherplatz. Das Red Magic 8 Pro (Veil) rüstet jedoch auf 16 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz auf. Während das Red Magic 8 Pro in China mit 80 Watt geladen werden kann und das Pro+ sogar 165 Watt für seinen Akku mit 5.000 mAh verwendet, gibt es für Europa ein Downgrade. Hier setzen beide Ableger des Red Magic 8 Pro maximal auf 65 Watt. Die Akkukapazität steht bei 6.000 mAh.

Zu den weiteren Spezifikationen zählt ein AMOLED-Display mit 6,8 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate und 2.480 x 1.116 Pixeln als Auflösung. Unter dem Display sitzt eine Frontkamera mit 16 Megapixeln. Die Hauptkamera wiederum bringt es auf 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Eine Besonderheit des Gaming-Smartphones sind die kapazitiven Schultertasten mit 520 Hz als Abtastrate.

Das Red Magic 8 Pro misst 163,98 x 76,35 x 8,9 mm bei einem Gewicht von 228 g genannt. An der Rückseite sitzt auch ein RGB-Lightstrip mit anpassbarer Beleuchtung. Ab Werk kommt als Betriebssystem Android 13 mit der Oberfläche RedMagic 6.0 zum Einsatz. Erwähnenswert ist noch, dass das Gaming-Smartphone einen Port für 3,5-mm-Audio beibehält, einen aktiven Lüfter bietet und Wi-Fi 7 unterstützt.

Das Red Magic 8 Pro kostet in der matten Version mit 12 / 256 GByte 649 Euro. Die Void-Variante mit 16 / 512 GByt kommt auf 749 Euro. Early-Bird-Angebote sollen schon ab dem 28. Januar 2023 bestellbar sein.