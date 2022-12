Red Magic 8 Pro: Neues Gaming-Smartphone mit massivem Akku

Das Unternehmen nubia hat das neue Gaming-Smartphone Red Magic 8 Pro vorgestellt. Tatsächlich steht diesem Modell auch noch ein Ableger, das Red Magic 8 Pro+, zur Seite. Die Unterschiede liegen in erster Linie in Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit. Kann das Red Magic 8 Pro mit 80 Watt aufladen und nutzt einen Akku mit 6.000 mAh, so schrumpft zwar beim Pro+ die Kapazität auf 5.000 mAh, dafür kann aber mit stolzen 165 Watt geladen werden. Außerdem bietet das Pro+ erweiterte Möglichkeiten bei RAM- und Speicherausstattung.

Bis auf diese Faktoren sind die beiden neuen Gaming-Smartphones aber im Grunde identisch. So nutzen beide den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als Herzstück. Dem Chip steht ein Kroprozessor namens Red Magic R2 zur Seite, der sich um einige Funktionen wie etwa das haptische Feedback oder auch Verbesserungen des Sounds in Spielen kümmert. Gemeinsam ist Red Magic 8 Pro und Pro+ auch ein AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von FHD+. Die Touch-Abtastrate steht bei satten 960 MHz, was schnelle Eingaben in Spielen erlauben sollte. Überdies sitze die Selfie-Cam mit 16 Megapixeln unter dem Screen, sodass keine Aussparungen vorhanden sind.

Die Hauptkamera der Red Magic 8 Pro und Pro + legt 50 (Samsung Isocell GN5, Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel an. Für die Kühlung kommt unter anderem auch ein aktiver Lüfter zum Einsatz, der zuschaltbar ist und mit bis zu 20.000 RPM rotiert. Was die Schnittstellen betrifft, so gibt man sich modern, mit USB-C, 3,5-mm-Audio, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC und Co. Die Gaming-Smartphones bieten obendrein zwei zusätzliche Schultertasten mit einer Touch-Abtastrate von 520 Hz.

In China sind die mobilen Endgeräte ab dem 28.12.2022 zu haben. Das Red Magic 8 Pro ist ab umgerechnet ca. 540 Euro mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz zu haben. Weitere Ausführungen nutzen 12 GByte RAM sowie 256 GByte Kapazität. Die Maximalausstattung bietet eine transparente Rückseite.

Das Red Magic 8 Pro+ kann mit 12 oder 16 GByte RAM und 256 oder 512 GByte bzw. sogar 1 TByte Speicherplatz erworben werden. Ab 700 Euro beginnt die Preisspanne. Zur Veröffentlichung in Europa wird es erst später offizielle Angaben hageln.

