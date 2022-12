AMD Radeon RX 7900 XT(X): Probleme mit zu hohen Temperaturen

Die AMD Radeon RX 7900 XT und XTX kranken teilweise an sehr hohen Temperaturen. Bei einigen Besitzern der neuen Grafikkarten ergeben sich wohl Hotspot-Werte von 110°. Das führt dann natürlich dazu, dass eine Drosselung eingreifen muss. Alle Exemplare sind aber wohl nicht betroffen, sodass das Ausmaß des Problems schwer einzuschätzen ist. Auch die genauen Ursachen sind derzeit noch ein wenig mysteriös.

Zumindest sieht es danach aus, dass nur MBA-Modelle (Made by AMD) betroffen sind. Die Schwankungen sind wohl erheblich, es gibt also eine ungewöhnlich hohe Serienstreuung bei den Modellen. Custom-Modelle sind offenbar nicht von dem extremen Temperatur-Delta betroffen. So gibt es da teilweise Temperaturunterschiede von bis zu 54°. Für einige GPUs wurden 56° Temperatur gemessen, bei Hotspots aber 109°.

Ergeben haben sich die Schwierigkeiten eventuell durch das neue Chiplet-Design, das für eine gleichmäßige Höhe in Packages eine Herausforderung darstellt. Die extremen Hotspot-Temperaturen werden aber im Betrieb dafür sorgen, dass die Grafikkarten ihre Power-Limits nicht ausreizen können, die Lüfter schneller hochfahren müssen und somit auch mehr Lautstärke erzeugen.

AMD hat das Thema bereits zur Kenntnis genommen und bestätigt, dass man die Probleme untersuche. In den USA sieht es aber so aus, dass Reklamationen bereits verweigert worden sind. Eine Hypothese ist, dass die Wurzeln allen Übels fehlerhaft aufgetragene Zwei-Phasen-Wärmeleitpads sein könnten. Denn ein erneutes Auftragen der Wärmeleitpaste hat die Temperaturprobleme wohl bei einigen experimentierfreudigen Nutzers ausgemerzt. Verlassen sollte man sich darauf aber aktuell noch nicht.

Quelle: Hardwareluxx