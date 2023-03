Nothing Ear (2): Neue TWS-Kopfhörer mit ANC

Nothing hat seine neuen TWS-Kopfhörer vorgestellt, die Ear (2). Es handelt sich hier um kabellose Earbuds, die neben SBC und AAC auch den Bluetooth-Codec LHDC unterstützen. Auch aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist an Bord. Es handelt sich hier um die direkten Nachfolger der Nothing Ear (1). Das Vorgängermodell ist bereits im Juni 2021 auf den Markt gekommen.

Am Design hat Nothing dabei kaum gebastelt, eher hat sich unter der Haube etwas getan. Dazu zählt verbessertes ANC, die Möglichkeit personalisierte Klangprofile anzulegen und Support für LHDC 5.0, was es auch erlaubt kabellos Hi-Res Audio zu verwenden. Die individuellen Hörprofile lassen sich anlegen, indem über die Begleit-App Nothing X ein kleiner Test durchgeführt wird. Die sich daraus ergebenden Settings lassen sich aber auch je nach Wunsch über einen Equalizer weiter justieren.

Nothing setzt für die Ear (2) 11,6-mm-Treiber ein. Der Hersteller will auch die Qualität der Mikrofone bzw. der Telefonate verbessert haben. Zudem sollen Windgeräusche besser herausgefiltert werden. Dank Bluetooth Multipoint lassen sich zwei Zuspieler zeitgleich verbunden halten. So kann etwa der Ton des Notebooks verwendet werden, die Earbuds wechseln aber automatisch zum Smartphone, sollte ein Anruf eingehen.

Rechnet man das Ladecase ein, dauert es 36 Stunden, bis wieder Netzstrom benötigt wird. Das Case kann via USB-C oder kabellos per Qi aufgeladen werden. Auch die schnelle Kopplung via Google Fast Pair bzw. Microsoft Swift Pair ist möglich. Die Nothing Ear (2) sind nach IP54 geschützt gegen Staub und Wasser – die Ladeschale sogar nach IP55.

Im Handel kosten die Nothing Ear (2) 149 Euro. Der Verkauf startet ab dem 28.03.2023.

Quelle: Nothing