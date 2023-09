HP Spectre Foldable für ca. 5.000 US-Dollar vorgestellt

HP hat mit dem Spectre Foldable ein neues Notebook vorgestellt, dass es nicht nur technisch, sondern auch preislich in sich hat. So doll das Gerät für satte 4.999,99 US-Dollar den Besitzer wechseln. Einen Preis für Deutschland hat man noch nicht genannt. Die hohe Preisempfehlung ergibt sich daraus, dass dieses Gerät ein flexibles OLED-Display mit 17,3 Zoll Diagonal nutzt, das sich in der Mitte falten lässt.

Dabei löst der Bildschirm mit 2.560 x 1.920 Pixeln auf – im Format 4:3. Laut HP ist der Screen auch für IMAX Enhanced zertifiziert. Damit das Gerät auch ohne physische Tastatur als Notebook fungieren kann, darf der untere Bereich des Bildschirms als virtuelles Keyboard fungieren. Dann ist noch ein Bildschirm mit 12,3 Zoll nutzbar. Dabei bezeichnet HP das Ergebnis als 3-in-1-Modell.

Das HP Spectre Foldable verfügt über einen Intel Core i7-1250U als Prozessor, 16 GByte LPDDR5-RAM und eine PCIe-SSD mit 1 TByte Kapazität. Obendrein sind Intel Wi-Fi 6E AX211 und Bluetooth 5.3 an Bord. Für die Grafik ist die integrierte Lösung Intel Iris Xe zuständig.

Ob und wann das Modell HP Spectre Foldable auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist offen. Hierzulande könnte dann sogar mit einem Preis mit Mehrwertsteuern jenseits der 5.000 Euro zu rechnen sein.

