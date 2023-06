GeForce RTX 4060 ab 320 Euro erhältlich

Seit gestern ist Nvidias GeForce RTX 4060 im Handel erhältlich, aber das Interesse der PC-Nutzer scheint sich in Grenzen zu halten. Es gibt keine “Founder’s Edition” von Nvidia selbst, aber vereinzelt werden die sogenannten Custom-Grafikkarten sogar jetzt schon unter dem empfohlenen Verkaufspreis von 329 Euro angeboten, etwa von MSI und Inno3D.

Anzeige

Zuvor waren bereits einzelne Benchmark-Resultate der GeForce RTX 4060 vom Geekbench sowie vom 3DMark aufgetaucht, die dem neuen Modell eine Leistungssteigerung von rund 20 Prozent gegenüber der vorherigen Generation in Form der GeForce RTX 3060 bescheinigt haben. Zum Marktstart sind diese Woche aber auch etliche unabhängige Testberichte verschiedener 4060-Modelle erschienen. Demnach ist die GeForce RTX 4060 zwischen 10 und 20 Prozent schneller als die RTX 3060 mit 12 GByte, abhängig von Auflösung, Bildqualitätseinstellungen und Spiel.

Die GeForce RTX 4060 verwendet den AD107 Grafikchip, während die zuvor schon eingeführte RTX 4060 Ti (mit 8 GByte) auf dem AD107 basiert. Mit 8 GByte GDDR6 an einer 128 bit breiten Speicherschnittstelle ist die neue Grafikkarte für FullHD-Gaming ausgelegt. Im Vergleich zu den Vorgängern hält sich der Stromverbrauch in Grenzen, die TDP liegt bei nur noch 115 Watt. Dagegen listet Nvidia die GeForce RTX 4060 Ti und die RTX 3060 offiziell mit 160 bzw. 170 Watt.

In Japan standen die Interessenten in den letzten Jahren bereits tagsüber Schlange vor den Läden, wenn um 10 Uhr Ortszeit eine neue GeForce-Grafikkarte ihren Marktstart hatte. Wie schon bei der GeForce RTX 4060 Ti ist dies ausgeblieben. Vor einem populären Hardware-Shop in Tokio hatte sich erneut nur ein einziger Kaufwilliger gezeigt, der seine GeForce GTX 1060 ablösen wollte. Manch andere Läden sind erst gar nicht so lange offen geblieben. Schließlich kann die RTX 4060 ganz normal online bestellt werden, das Angebot ist groß genug, wie ein Blick auf Geizhals zeigt.