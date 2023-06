Amazon Freevee: Kostenloses Streaming-Angebot startet im Juli 2023 durch

Amazon Freevee hat im Juli 2023 neue Filme und Serien im Gepäck. Der Zugriff ist wie immer komplett kostenlos. Angekündigt worden ist unter anderem auch, dass das Reality-Format “7 vs. Wild” des YouTubers Fritz Meinecke mit der neuen Staffel in naher Zukunft bei Freevee landet. 14 Teilnehmer sind in Staffel 3 dabei. Zwei neue Episoden pro Woche wird die werbefinanzierte Streaming-Plattform von Amazon zeigen. Um Interessierte vorzubereiten, zeigt Freevee bald auch die ersten beiden Staffeln vorab.

Anzeige

Ansonsten wirkt das Angebot von Freevee im Juli 2023 überschaubar. Wer mag, kann sich immerhin alle Staffeln der Serie “Mike & Molly” zu Gemüte führen. Stolze sechs Seasons umfasst die Serie, bei der Melissa McCarthy eine der Hauptrollen übernommen hat. Die Sitcom könnte also sicherlich auch ihr Publikum im werbefinanzierten Programm von Freevee finden.

Unter den Filmen ist immerhin “The Expendables 3” mit Sylvester Stallone und einem All-Star-Cast. Zwar bewerten Fans den dritten Teil im Allgemeinen als schlechtesten Film der Reihe um alternde Action-Helden, doch eventuell will ja doch einmal der ein oder andere Leser einen Blick riskieren. Wer es eher auf Horror mit einer guten Portion Ironie abgesehen hat, kann sich schon ab dem 1. Juli 2023 bei Freevee die ersten beiden Teile der Filmreihe “Scream” ansehen. Ansonsten findet ihr die weiteren Neuzugänge natürlich auch gebündelt weiter unten in den Listen. Wir hoffen, dass da vielleicht etwas aus eurer Sicht sehenswertes mit von der Partie ist.

Freevee fungiert dabei als Ergänzung zu Amazon Prime Video. Im Gegensatz zu Prime kostet Freevee keinerlei Gebühren. Allerdings sieht es so aus, dass ihr mit Werbespots leben müsst. Könnt ihr damit leben, bietet euch Freevee ein ständig wachsendes Repertoire an Filmen und Serien, die ihr euch gratis auf Abruf ansehen könnt. Mittlerweile gibt es im Übrigen auch eine App für die PlayStation-Konsolen

Neue Serien bei Amazon Freevee im Juli 2023

The Streets of San Francisco | Staffel 1 -5 – ab 1. Juli 2023

Mike & Molly | Alle Staffeln – ab 16. Juli 2023

Neue Filme