“Kingdom Come Deliverance” ist heute noch bis 17 Uhr gratis im Epic Games Store!

Aufgepasst: Im Epic Games Store ist noch bis heute Abend um 17 Uhr ein echtes Highlight kostenlos. Dabei handelt es sich nämlich um das Open-World-RPG “Kingdom Come Deliverance”. Der Titel von Warhorse Studios entführt den Spieler in das mittelalterliche Böhmen. So verzichtet das Spiel komplett auf Fantasy-Elemente und bemüht sich sehr um historische Authentizität. Man schlüpft in die Rolle des Schmiedesohnes Heinrich und arbeitet sich vom heimatlosen Waisen in den Rängen hoch.

Dabei lebt “Kingdom Come Deliverance” von seinen tiefergehenden Rollenspiel-Mechaniken und nimmt den Spieler nicht ständig an die Hand. Der Titel erzählt zudem eine spannende Geschichte und geizt auch nicht mit Nebenaufgaben. Wir empfehlen also, das RPG definitiv der eigenen Sammlung hinzuzufügen. Bedauerlicherweise handelt es sich aber nicht um die sogenannte “Royal Edition”, welche alle DLCs enthält. Letztere lohnen sich ebenfalls, können aber natürlich auch nachträglich erworben werden.

Dass “Kingdom Come Deliverance” gerade jetzt kostenlos im Epic Games Store zu haben ist, ist natürlich kein Zufall. Denn das Spiel erhält im Februar 2025 eine direkte Fortsetzung. Somit macht man es den Gamern nun besonders einfach, vorher in den ersten Teil hereinzuschauen und eventuell auf den Geschmack zu kommen.

Quelle: Epic Games