Oppo kehrt auf den deutschen Markt zurück

Die Marken Oppo, OnePlus, realme und vivo hatten den Vertrieb in Deutschland eingestellt. Dies war die Ursache eines Rechtsstreits mit Nokia, in dem die Unternehmen unterlegen gewesen sind. Es ging um Patente rund um 5G. Das Ende vom Lied ist gewesen, dass über ein Jahr keine mobilen Endgeräte der genannten Anbieter mehr in Deutschland erschienen sind. Doch kürzlich kam dann die überraschende Einigung. Deswegen wird etwa auch das OnePlus 12 wieder hierzulande angeboten. Und auch Oppo möchte in den deutschen Markt zurückkehren.

Anzeige

Allerdings hatte Oppo das komplette deutsche Team im letzten Jahr vor die Tür gesetzt. Da wird man also jetzt wieder von Grund auf neu anfangen müssen. Helfen soll dabei offenbar eine strategische Partnerschaft mit dem Mobilfunkanbieter Telefónica.

Konkretere Ankündigungen liegen aber noch nicht vor. Somit müssen wir noch abwarten, welche mobilen Endgeräte genau Oppo dann zum Neustart bei uns auf den Markt bringen will.

Quelle: Max Jambor (X)