Anthbot Genie 800 Mähroboter im Test

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Neue Mähroboter setzen inzwischen fast durchweg auf kabellose Navigation, während Modelle mit klassischem Begrenzungskabel mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel sind. Stattdessen setzen die meisten aktuellen Geräte auf RTK-Navigation, Kamerasysteme und App-Kartierung, um die Einrichtung zu vereinfachen und den Installationsaufwand spürbar zu reduzieren. Neben den etablierten Marken drängen dabei auch neue Anbieter auf den Markt, die ihre Erfahrung aus dem Robotik-Umfeld nun auf smarte Gartenhelfer übertragen.

Dazu gehört auch Anthbot. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als zwölf Jahre Erfahrung bei Sensoren und Algorithmen, die bereits in Millionen Saugrobotern zum Einsatz gekommen sein sollen, und ist inzwischen auch direkt in Deutschland vertreten. Mit dem Anthbot Genie 800 hat man ein Modell im Programm, das sich an Besitzer mittelgroßer Gärten richtet und vor allem mit einfacher Inbetriebnahme, präziser Navigation und einem besonders sauberen Schnittbild überzeugen möchte.

Wir schauen uns den Anthbot Genie 800 im Detail an und zeigen euch, wie er sich im Alltag schlägt und wo seine Stärken und Schwächen liegen.

Lieferumfang

Der Mähroboter wird in einem großen Karton geliefert und ist ordentlich verpackt. Anthbot setzt dabei offenbar auf eine weitgehend einheitliche Verpackung innerhalb der Genie-Serie, weshalb man für die exakte Modellbezeichnung etwas genauer auf den Aufkleber schauen muss.

Der Lieferumfang fällt insgesamt gut aus und es ist alles enthalten, was für den Start benötigt wird.