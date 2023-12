Nothing Phone (2a): Einstieg in die Mittelklasse geplant

Nothing wurde von Carl Pei gegründet, der zuvor auch bei OnePlus federführend gewesen ist. Nothing beschränkt sich bisher auf ein Smartphone pro Jahr, so wie es auch OnePlus zu seinen Anfangszeiten gehandhabt hat. Doch offenbar wird es da 2024 einen Paradigmenwechsel geben. Denn mit dem Nothing (2a) steht ein mobiles Endgerät auf dem Plan, dass eine Mittelklasse-Ergänzung zum Nothing Phone (2) darstellen soll.

Anzeige

Als SoC soll der MediaTek Dimensity 7200 dienen. Zu den weiteren Spezifikationen zählen laut aktuellen Leaks dein OLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Es ist aber möglich, dass es Ausstattungsvariante mit unterschiedlich großem RAM bzw. Speicher geben wird. Ebenfalls soll das Smartphone wohl eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln und eine Dual-Hauptkamera mit zweimal 50 Megapixeln verwenden.

Als Betriebssystem werde Android 14 mit dem Überzug Nothing OS 2.5 herhalten. Obiges Bild soll ein Vorserienmodell zeigen. Dabei wird die Kapazität mit 1.000 mAh ausgewiesen, das natürlich ein technischer Fehler ist. Mit der Vorstellung des Nothing Phone (2a) rechnet man für den MWC 2024 in Barcelona im Februar. Anvisiert ist wohl ein Preis von etwa 400 Euro.

Quelle: Yogesh Brar (X)