AMD Ryzen 9000: Offizielle Verkaufspreise aufgetaucht

Obwohl die neuen Ryzen 9000 Desktop-Prozessoren ursprünglich jetzt bereits erhältlich sein sollten, gab es bis gestern noch keine Informationen zu den Preisen seitens AMD. Das hat sich auch nicht geändert, denn diese CPUs auf Basis der “Zen 5” Mikroarchitektur wurden einige Tage in den August verschoben. Aber jetzt haben große Einzelhändler in den USA sie in das Sortiment aufgenommen, was die offiziellen Verkaufspreise verrät.

Demnach wird das neue Topmodell, der Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen, für 599 US-Dollar erhältlich sein. Den Ryzen 9 9900X mit 12 Kernen gibt es für 449 Dollar und den Ryzen 7 9700X mit 8 Kernen für 359 Dollar. Am günstigsten wird der Ryzen 5 9600X mit 6 Kernen für 279 Dollar. Für Europa muss noch die jeweilige Mehrwertsteuer hinzugerechnet werden.

Damit hat AMD die Preise teilweise massiv nach unten korrigiert, wenn man sie mit den Einführungspreisen der Vorgänger-CPUs vergleicht. Das hatte sich gerüchteweise vor Kurzem bereits abgezeichnet, als die Ryzen 9000 in Holland gelistet waren. Gegenüber der vor genau zwei Jahren offiziell vorgestellten Ryzen 7000 Serie mit der selben Anzahl Kernen, aber noch mit “Zen 4” Mikroarchitektur, sind Ryzen 9 9950X und 9900X jeweils $100 günstiger als 7950X und 7900X. Der Ryzen 7 9700X kostet $40 weniger als der 7700X und der Ryzen 5 9600X ist $20 billiger als der 7600X zur Einführung. Trotz gesenkter Einführungspreise verspricht sich AMD von den Ryzen 9000 ein Performance-Plus von durchschnittlich 16 Prozent gegenüber der Ryzen 7000 Serie.

Die Ryzen 9000 Prozessoren verwenden weiterhin den Sockel-AM5 und werden auf bisherigen Mainboards dieser Plattform einsetzbar sein, sobald das BIOS entsprechend aktualisiert wurde. Die speziell auf die Ryzen 9000 zugeschnittenen Hauptplatinen mit AMDs neuen 800er Chipsets werden erst im September erwartet.

Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X (oder Ryzen 9 9700X?) werden ab 8. August 2024 erhältlich sein, die Ryzen 9 9900X und Ryzen 9 9950X folgen eine Woche später am 15. August.

Quelle: momomo_us @ X/Twitter