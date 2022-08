AMD stellt offiziell die Ryzen 7000 und die Plattform AM5 vor

AMD hat seine neue Generation der Ryzen 7000 vorgestellt. Die CPUs basieren auf de Architektur Zen 4 und sollen ab dem 27. September im Handel verfügbar sein. Vier Prozessoren geben zum Debüt der neuen Generation ihren Einstand. Die deutschen Preise sind derzeit noch offen, die Kosten in US-Dollar hat AMD jedoch schon genannt. Erfreulicherweise scheint AMD dabei die Preise nicht erhöht zu haben, wenn man sich die Summen in US-Dollar betrachtet und sie denn 1:1 für Europa übernommen werden.

Als neues Flaggschiff agiert der AMD Ryzen 9 7950X mit 16 Kernen und einem Basis-Takt von 4,5 GHz sowie einem Boot-Takt von 5,7 GHz. Der L2-Cache pro Kern steht bei 1 MByte, was zu 80 MByte kombiniertem L2- und L3-Cache führt. Die TDP steht bei 170 Watt. Als PPT (Package Power Target) nennt der Hersteller 230 Watt. In den USA wird dieser Prozessor 699 US-Dollar kosten. Leicht darunter rangiert dann der Ryzen 9 7900X mit zwölf Kernen und 4,7 bzw. 5,6 GHz als Basis- und Boost-Taktraten. Hier bescheinigt AMD eine TDP von 170 Watt und einen Preis von 549 US-Dollar.

In der Mittelklasse soll der Ryzen 7 7700X mit acht Kernen und Basis- sowie Boost-Taktraten von 4,5 bzw. 5,4 GHz zu Hause sein. Die TDP steht bei 105 Watt und der Preis rangiert bei 399 US-Dollar. Folgt nur noch der Ryzen 5 7600X mit sechs Kernen und Basis- bzw. Boost-Takt von jeweils 4,7 bzw. 5,3 GHz. Hier steht die TDP bei 105 Watt. Als Preis sind 299 US-Dollar angedacht.

AMD bewirbt die neuen Chips mit Zen 4 und doppelt so großem L2-Cache damit, dass die IPC-Leistung (Instructions per Cycle) gegenüber der vorherigen Generation um ca. 13 % angestiegen sei. Die neuen Prozessoren unterstützen in Kombination mit der AM5-Plattform DDR5-RAM und PCI-Express 5.0. Erste Mainboards auf Basis der Chipsätze X670E und X670 wird es parallel zum Start der Prozessoren im September geben. Im Oktober 2022 folgen Varianten mit den Chipsätzen B650E und B650.

Die Prozessoren integrieren auch eine Grafikeinheit auf RDNA-2-Basis mit zwei CUs und 128 Shadern sowie bis zu 2,2 GHz Takt. Laut AMDs eigenen Benchmarks, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, erobern die neuen Ryzen 7000 wieder die Gaming-Krone. Gegenüber den Ryzen 5000 seien 6 bis 35 % Mehrleistung möglich.

Model Cores/Threads Boost / Base Frequency Total Cache PCIe TDP SEP (USD) AMD Ryzen 9 7950X 16C/32T Up to 5.7 / 4.5 GHz 80 MB Gen 5 170W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12C/24T Up to 5.6 / 4.7 GHz 76 MB Gen 5 170W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T Up to 5.4 / 4.5 GHz 40 MB Gen 5 105W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6C/12T Up to 5.3 / 4.7 GHz 38 MB Gen 5 105W $299

Quelle: AMD