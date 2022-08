Sony PlayStation 5 erscheint als neue Revision mit geringerem Gewicht

Die Sony PlayStation 5 erhält eine neue Revision. Das gilt sowohl für die Digital Edition als auch die Variante der Spielekonsole mit optischem Laufwerk. Sony bewirbt diese Revision nicht aktiv. Dies ist allerdings bei solchen kleineren Anpassungen auch nicht üblich. So hat der Hersteller am Innenleben Dinge angepasst, das macht man aber im Hintergrund. Spannend ist in diesem Fall, dass die überarbeitete PS5 erneut deutlich leichter geworden ist, als das Launch-Modell oder die Revision aus dem Jahr 2021.

Anzeige

In Australien kursieren die neuen PS5-Revisionen bereits im Handel. Für Japan werden sie ab dem 15. September 2022 erwartet. Vermutlich dürften sie auch in Europa schon sehr bald auftauchen. Es handelt sich hier um die Modelle CFI-1202B (PS5 Digital Edition) und CFI-1202A (PS5 mit Disc-Laufwerk). Das Gewicht sinkt hier jeweils auf 3,4 bzw. 3,9 kg. Somit wiegt die PS5 Digital Edition nun 200 Gramm weniger als das Modell aus dem Jahr 2021 und sogar 500 Gramm weniger als die Launch-Version. Die PS5 mit optischem Laufwerk wiegt 300 g weniger als die Version aus dem Jahr 2021 und wiederum 600 g weniger als die Launch-Version.

Wie eingangs erwähnt, bewirbt Sony die neuen Revisionen nicht aktiv. 2021 hatte man das reduzierte Gewicht dadurch erreicht, dass das massive Heatsink angepasst wurde. Es ist zu vermuten, dass Sony angesichts der erheblichen Gewichtsunterschiede erneut an der Kühlung gebastelt hat. Ob dies aus Nutzersicht zum Vor- oder eher zum Nachteil ist, lässt sich aktuell nicht sagen. Ohnehin verbaut Sony bei der PlayStation 5 mindestens drei unterschiedliche Lüfter, sodass die Lautstärke erheblich von Konsole zu Konsole abweichen kann.

Weitere Details dürften erst bekannt werden, sobald bastelfreudige Anwender die neue Revision der PlayStation 5 in die Hände bekommen und sie trotz des Garantieverlusts einem Teardown unterziehen. Sony hatte im Übrigen kürzlich den Preis der PS5 um 50 Euro erhöht. Wie bei den Einsparungen beim Material, geht es Sony da darum, eine gewisse Marge zu halten.

Quelle: Press-Start