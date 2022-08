gamescom 2022: Mehr als 265.000 Besucher

Die Spielemesse gamescom 2022 hat ihr Ende gefunden. Nach der Corona-Zwangspause war es in diesem Jahr wieder möglich, das Event vor Ort zu besuchen. Laut den Veranstaltern von Koelnmesse und dem Branchenverband game sei diese Möglichkeit auch von ca. 265.000 Besuchern genutzt worden. Es kamen allein 25.000 Fachbesucher auf die Messe, ca. die Hälfte davon reiste aus dem Ausland an. Rund 1.100 Aussteller aus 53 Ländern waren in Köln dabei. 75 % der Aussteller kamen aus dem Ausland.

Doch auch die Online-Präsentation sei ein Erfolg gewesen: Allein bis Samstagabend konnte man über 130 Millionen Views über das gesamte gamescom-Showprogramm verzeichnen. Rund 12 Mio. Views entfielen allein auf die gamescom 2022 Opening Night Live. Auch die B2B-Plattform sei erfolgreich gestartet. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Messe in diesem Jahr vor Herausforderungen stand. So sagten viele große Hersteller und Publisher ab: Nintendo, Sony, Activision Blizzard, Rockstar Games, Meta, CD Projekt RED und Electronic Arts fehlten beispielsweise komplett auf der Messe.

Dennoch ziehen die Veranstalter ein positives Fazit und bewerten die gamescom 2022 als Erfolg. Vielleicht wird die echte Bewährungsprobe aber auch erst 2023 eintreten: Sollten viele große Gaming-Hersteller und Publisher erneut vorziehen, übers Jahr verteilt eigene Online-Events abzuhalten und sich die Messe sparen, könnten auch einige potenzielle Besucher lieber zu Hause bleiben. Schaut man sich in diversen Gaming-Communities die Resonanz an, so ist diese merklich verhaltener, als in den Vorjahren.

Dennoch: Die gamescom 2023 läuft vom 23. bis 27. August. Sie wird am 22. August 2023 mit der gamescom: Opening Night Live eröffnet.

Quelle: gamescom