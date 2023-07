Sony PlayStation 5 erscheint im limitierten “Spider-Man 2”-Bundle

Sony hat die PlayStation 5 in einer neuen Edition vorgestellt: als Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle. Enthalten sind in dem limitierten Paket natürlich die Spielekonsole PS5, ein DualSense-Controller sowie das Spiel “Spider-Man 2” als digitaler Code in der Standard-Edition – plus Vorbesteller-Boni. Dabei haben die Japaner der Konsole eine neue Optik spendiert, die auf den Bildern schon gut zum Ausdruck kommt.

So verwendet man eine Mischung aus den klassischen Farben des Spider-Man-Kostüms und dem Symbionten, der erst mit Peter Parker und später mit Eddie Brock zu Venom verschmilzt. Genau das wird nämlich auch im kommenden Game “Spider-Man 2” eine Rolle spielen, das am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt kommt.

Wer schon eine PlayStation 5 besitzt, aber dennoch das Design der limitierten PS5 schätzt, hat Glück. Denn es wird sowohl den entsprechenden DualSense-Conroller als auch die Konsolen-Cover auch separat im Handel bzw. via PlayStation Direct zu kaufen geben. Die Accessoires gehen sogar schon vor Erscheinen des Spiels in die Auslieferung: ab dem 1. September 2023. Das Bundle wiederum wird parallel zum Spiel ab dem 20. Oktober 2023 versendet.

Auch der DualSense im “Spider-Man 2”-Design und die Konsolen-Cover sind limitiert. Wer also Gefallen an dem Design findet, sollte mit einer Bestellung vielleicht nicht zu lange abwarten. Sonst ist es möglich, dass das Zubehör später vergriffen sein könnte.

“Spider-Man” mauserte sich an der PS4 zum bestverkauften Spiel überhaupt. Insofern ist damit zu rechnen, dass auch Teil 2 reißenden Absatz an der PS5 finden wird. Sony hat dabei bereits bestätigt, dass das neue “Spider-Man 2”-Bundle, der limitierte DualSense und die Cover auch in Deutschland auf den Markt kommen. Vorbestellungen werden ab dem 28. Juli 2023 möglich sein.

