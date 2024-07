AMD Ryzen 9000 in Holland gelistet: 9600X für 319 Euro

Die offiziellen Einführungspreise der Ende Juli in den Handel kommenden Ryzen 9000 Desktop-Prozessoren hat AMD noch immer nicht genannt, aber jetzt hat ein Händler in einem unserer Nachbarländer seine Verkaufspreise verraten. Ein für seine zuverlässigen Preise bekannter Online-Shop in den Niederlanden listete die neuen CPUs mit 6 bis 12 Kernen, nur der 16-Kerner fehlt bislang.

Demnach wird der Ryzen 5 9600X mit 6 Kernen in dem Land für 319 Euro verkauft, der Ryzen 7 9700X mit 8 Kernen liegt bei 406 Euro und der 12-Kerner Ryzen 9 9900X wird von Azerty.nl für 508 Euro angeboten. Der Händler hat die Ryzen 9000 auf Basis der neuen “Zen 5” Mikroarchitektur bei Amazon.nl eingestellt, aber jetzt ist dort nur noch der 9900X zu finden, nun aber ohne Preis.

Bei diesen Preisen ist zu beachten, dass der Mehrwertsteuersatz in den Niederlanden 21 Prozent beträgt, sodass die Preise im deutschen Einzelhandel etwas darunter liegen könnten. Warum Azerty den Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen zunächst nicht angeboten hat, ist unklar.

AMD hat erst letzte Woche erklärt, dass die Ryzen 9000 Desktop-CPUs ab 31. Juli erhältlich sein werden, dabei aber immer noch keine empfohlenen Verkaufspreise genannt. Azerty.nl will diese Prozessoren nach eigenen Angaben ab 1. August versenden.

Quelle: tweakers.net