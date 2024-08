Samsung Galaxy Z Fold Special Edition erscheint wohl im September 2024

Samsung hat mit den Galaxy Z Fold6 und auch Flip6 in diesem Jahr bereits zwei neue Foldables veröffentlicht. Doch offenbar möchten die Südkoreaner als Reaktion auf zahlreiche schlankere Konkurrenzmodelle, wie das bald auch international verfügbare Honor Magic V3, ein weiteres Modell nachschieben. Dieses soll als Galaxy Z Fold Special Edition auf den Markt kommen.

Zuvor rangierte das kommende Foldable in der Gerüchteküche auch unter den Namen Samsung’s Galaxy Z Fold Slim, Galaxy Z Fold6 Slim, Galaxy Z Fold Ultra und Galaxy Z Fold6 Ultra. All diese Namen sollen aber laut dem Leaker Evan Blass nicht zutreffen. Am Ende werde das Foldable laut seinen Quellen Galaxy Z Fold Special Edition getauft. Es soll innen ein Display mit 8 Zoll und außen einen Screen mit 6,5 Zoll Diagonale einsetzen. In beiden Fällen kommen AMOLED-Panels zum Einsatz.

Ausgeklappt soll das Foldable 4,9 mm dick sein – zusammengefaltet dann 10,6 mm. Damit läge man zwar immer noch über Konkurrenzmodellen wie den Honor Magic V3 oder dem Xiaomi Mix Fold 4, würde aber schon deutliche Fortschritte machen.

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass man aktuell damit rechnet, dass das Galaxy Z Fold Special Edition wohl nur in Südkorea und China auf den Markt kommen soll. In Samsungs Heimatland könnte dies schon im September 2024 der Fall sein. China soll angeblich im Oktober 2024 an die Reihe kommen.

Quelle: Evan Blass (X)