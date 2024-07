Samsung Galaxy Z Fold6: Das neue Foldable-Flaggschiff ist da

Samsung hat nicht nur das neue Galaxy Z Flip6 vorgestellt, sondern als zweites Foldable des Jahres 2024 auch noch das Galaxy Z Fold6. Dieses nutzt einige Design-Verbesserungen für einen symmetrischen Aufbau, ein neues Seitenverhältnis und mehr. So setzt das innere und faltbare Haupt-Display auf ein AMOLED-Panel mit 7,6 Zoll Diagonale, 2.160 x 1.850 Pixeln als Auflösung und jetzt das Format 20,9:18 bei einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz.

Für seinen äußeren AMOLED-Screen verwendet das Galaxy Z Fold6 6,3 Zoll Diagonale, 2.376 x 96 Pixel und bietet ein Format von 22,1:9 bei einer adaptiven Bildwiederholrate von abermals 1 bis 120 Hz. Als Chip dient der potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, dem 12 GByte RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz zur Seite stehen. Auch zahlreiche KI-Funktionen sind an Bord, um etwa Notizen automatisch zusammenzufassen und zu formatieren. Zudem will Samsung die Faltkante und das Scharnier für mehr Langlebigkeit optimiert haben. Das gilt auch für die Beschichtungen auf dem Haupt-Display.

Verbessert hat man z. B. auch den Dolmetscher als Funktion, der den Dual-Screen besser ausnutzen soll. Optional ist obendrein noch der S Pen Fold Edition erhältlich, um die Funktionalität aufzupeppen. Ebenfalls will Samsung die Kühlung des Galaxy Z Fold6 verbessert haben, um die Leistung länger zu halten. Was die Kameras betrifft, so nutzt das Foldable außen eine Frontkamera mit 10 Megapixeln. Die innere Under-Display-Selfie-Cam kommt auf 4 Megapixel. Die Hauptkamera darf 50 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 10 (Telephoto, OIS) Megapixel anlegen. Die Telephoto-Kamera beherrscht den dreifachen optischen Zoom.

Das Samsung Galaxy Z Fold6 wiegt 239 g und misst laut Hersteller im geschlossenen Zustand 68,1 x 153,5 x 12,1 mm. Im geöffneten Zustand kommt es auf 132,6 x 153,5 x 5,6 mm. Vorbestellbar ist das mobile Endgerät ab sofort, die Auslieferung soll ab 24. Juli 2024 beginnen. Es besteht die Wahl aus den Farben Silver Shadow, Pink und Navy. Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist zu den UVP von 1.999 € (256 GB), 2.119 € (512 GB) und 2.359 € (1 TB) erhältlich.

Vorbesteller erhalten eine Tauschprämie von bis zu 150 € sowie einen Altgerätewert von bis zu 720 € bei Eintausch eines Smartphones als Vorabzug im Warenkorb. Außerdem erhalten Käufer ein Jahr lang kostenlos Samsung Care+ oder ein Clear Case als Gratiszugabe. Bei der Vorbestellung über die Samsung-Shop-App gibt es zusätzlich Rabatt.

Quelle: Pressemeldung