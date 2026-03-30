AMD ersetzt Anti Lag 2 durch FSR Latency Reduction 2.0

AMD schafft seine Technik „Anti-Lag 2“ gewissermaßen ab. Allerdings streicht man sein hauseigenes Pendant zu Nvidia Reflex zur Reduzierung der Eingabeverzögerung nun nicht komplett. Vielmehr krempelt man das Branding gänzlich um. Als neue Bezeichnung soll FSR Latency Reduction 2 herhalten. Letzten Endes verwendet man hier also jetzt auch die Marke FSR. Die Abkürzung hat vor einiger Zeit offiziell die bisherige Variante FidelityFX Super Resolution abgelöst.

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Was kann AMDs FSR Latency Reduction 2? Die Technik soll in Spielen dafür sorgen, dass der Input-Lag reduziert wird. Das kann allerdings leicht zulasten der Bildrate gehen. Die Umtaufe von Anti-Lag 2 zu FSR Latency Reduction 2 deutet sich bereits im entsprechenden FidelityFX 2.2 SDK für Entwickler an. Die Funktionsweise wird aber offenbar identisch bleiben. Letzten Endes dürfte es AMD also primär darum gehen, die FSR-Marke ins Zentrum zu rücken bzw. aufzuwerten.

Das ergibt Sinn, denn so können AMD und auch Entwickler FSR Latency Reduction 2 als Feature quasi Seite an Seite mit dem FSR-Upscaling sowie der KI-Frame-Generierung stellen. Am Ende sind es zwar verschiedene Funktionen, die sich aber allesamt als Teil der übergeordneten FSR-Suite vermarkten lassen.

Quelle: GameGPU