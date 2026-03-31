Intel Core Ultra 200S Plus: Neue CPUs teurer als angekündigt

Mit der Einführung der neuen Core Ultra 200S Plus Desktop-Prozessoren bringt Intel ein Refresh seiner Arrow-Lake-Plattform auf den Markt. Modelle wie der Core Ultra 5 250K Plus und der Core Ultra 7 270K Plus wurden mit vergleichsweise aggressiven Einstiegspreisen von 199 US-Dollar beziehungsweise 299 US-Dollar angekündigt. Erste Tests bescheinigen den CPUs eine solide Weiterentwicklung – insbesondere bei der Multi-Core-Leistung sowie in Gaming-Szenarien zeigen sich die Chips konkurrenzfähig.

Anzeige

Zum Marktstart zeigt sich jedoch ein bekanntes Bild: Die tatsächlichen Verkaufspreise weichen spürbar von der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) ab. Händlerlisten aus verschiedenen Regionen deuten darauf hin, dass der Core Ultra 5 250K Plus aktuell im Schnitt rund 10 Prozent über der UVP liegt. Beim Core Ultra 7 270K Plus fällt die Differenz noch deutlicher aus – hier sind Aufschläge von etwa 20 Prozent keine Seltenheit.

Hierzulande listen Preisvergleichsdienste den Core Ultra 5 250K Plus bei respektablen Händlern ab rund 245 Euro, obwohl der Preis auf Basis der steuerfreien US-Preisempfehlung eher auf 210 Euro hinausgelaufen wäre. Der Core Ultra 7 270K Plus war aufgrund des US-UVPs in Europa mit etwa 315 Euro erwartet worden, kostet hier aber fast 360 Euro.

Auffällig ist zudem, dass Angebote nahe der offiziellen Preisempfehlung derzeit kaum verfügbar sind. Dies deutet darauf hin, dass insbesondere zum Start sowohl die Nachfrage als auch Faktoren in der Lieferkette einen erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung haben.

Intel selbst betonte, dass es sich bei der UVP lediglich um eine Orientierung handelt und nicht um einen verbindlichen Verkaufspreis. Laut Unternehmen spielen mehrere Variablen eine Rolle bei der finalen Preisbildung, darunter regionale Distributionskosten, Margen der Händler sowie die aktuelle Marktnachfrage. Entsprechende Hinweise finden sich auch in den offiziellen Launch-Unterlagen, in denen explizit darauf hingewiesen wird, dass die UVP nicht zwingend den Endpreis widerspiegelt.

Die aktuelle Situation reiht sich in einen längerfristigen Trend ein, der sowohl im CPU- als auch im GPU-Segment zu beobachten ist: Gerade in den ersten Wochen nach dem Launch liegen die Marktpreise häufig über der UVP. Für Early Adopter bedeutet das in der Praxis höhere Einstiegskosten, während sich die Preise erst mit zunehmender Verfügbarkeit und stabilisierter Lieferlage normalisieren.

Langfristig bleibt abzuwarten, ob sich die Preise der Core Ultra 200S Plus-Serie wieder stärker an die ursprünglichen Empfehlungen annähern. Entscheidend dafür werden vor allem Produktionsvolumen, Lagerbestände und die Entwicklung der Nachfrage sein.

Quelle: Geizhals