AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling sickert vorab durch

Nvidia mag allgemein mit DLSS immer noch technisch die Krone der Upscaling-Lösungen innehaben. Doch AMD hat mit FSR gewaltig aufgeholt bzw. nahezu gleichgezogen. Besonders FSR 4.0 wurde von Usern und Presse als gewaltiger Qualitätssprung gewertet. Auch das kommende FSR 4.1 soll einen erheblichen Fortschritt mitbringen. Offiziell ist es noch nicht veröffentlicht, kann dank eines Leaks aber schon vorab erzwungen werden.

Denn im Guru-3D-Forum hat ein Nutzer eine DLL-Datei geteilt, welche es über einen Override im Treiber erlaubt, FSR 4.1.0 in Games zu erzwingen. Der Laker ist offenbar Teil eines geschlossenen Nutzerkreises, der eigentlich für AMD unter NDA vorab solche Treiber-Upgrades prüft. Offiziell soll AMDs FSR 4.1 wohl innerhalb des März 2026 noch veröffentlicht werden. Man munkelt, dies könnte zeitgleich mit dem Release des Spiels „Crimson Desert“ geschehen, dessen Entwicklung von AMD unterstützt worden ist.

Erste Berichte rund um FSR 4.1 bescheinigen der neuen Version der Upscaling-Technik insbesondere bei niedrigen Ausgangsauflösungen einen erheblichen Vorteil gegenüber FSR 4.0. Vor allem feine, detailreiche Objekte wie Blätter und Vegetation sollen besser dargestellt werden. Auch soll AMD das Ghosting weiter reduziert haben. Allerdings arbeitet FSR 4.1 weder effizienter noch ineffizienter als der direkte Vorgänger, kostet also genau so viel Leistung.

Über die geleakte Datei lässt sich FSR 4.1 in jedem Spiel erzwingen, das von Haus aus mindestens FSR 3.1 unterstützt. Allerdings geschieht der Download natürlich auf eigene Gefahr und wird nicht offiziell von AMD unterstützt. Wer also geduldig ist, wartet einfach noch etwas auf die offizielle Veröffentlichung.

Quelle: Guru 3D (Forum)