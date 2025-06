Meta Quest 3S Xbox Edition erscheint angeblich bald

Microsoft verfolgt das Ziel, jedes Gerät zu einer Xbox zu machen. Da sind primär das Cloud-Gaming, aber natürlich auch die hauseigene Spiel-Flatrate Game Pass Schlüsselelemente. Zusätzlich sucht man verstärkt nach Partnerschaften mit anderen Herstellern – etwa in Form des Asus ROG Xbox Ally X. Offenbar haben sich die Redmonder nun mit einem weiteren Player zusammengetan: Meta.

Anzeige

Zumindest ist ein Bild durchgesickert, das eine Meta Quest 3S in einer neuen Xbox Edition zeigt. In welcher Form es dann aber technische Abwandlungen beim Virtual-Reality-Headset geben könnte, ist noch vollkommen unklar. Kosten soll jene Version der VR-Brille angeblich in den USA 400 US-Dollar. Im Lieferumfang sollen auch ein Strap sowie der Wireless Controller 3 beiliegen – sowie drei Gratis-Monate Xbox Game Pass Ultimate.

Wie es aussieht, wurde also nur das Design der Meta Quest 3S angepasst, sonst bleibt die Technik offenbar gleich. Wie bisher soll es eben ansonsten möglich sein, an der Xbox Edition das Cloud-Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate zu bemühen. Ob man damit Spieler überzeugen kann, muss die Zeit zeigen. Eine offizielle Ankündigung könnte dann ja bald folgen.

Quelle: Matt BMFVR