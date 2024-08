Meta Quest: Externe Zuspieler via HDMI oder DisplayPort verbinden

Die Meta Quest erhalten eine neue App, mit der sich per HDMI Link externe Zuspieler verbinden lassen – das Ganze ist auch via DisplayPort möglich. Kompatibel ist das Ganze zu den VR-Headsets Meta Quest 2, Quest 3 und Quest Pro. Einschränkungen gibt es natürlich auch, denn benötigt wird dabei auf Anwenderseite eine zu UVC und UAC kompatible Capture-Card. Darüber wird die Meta Quest per USB-C angeschlossen.

Via HDMI Link sind dann maximale Auflösungen von 1080p möglich. Der Hersteller spricht von geringen Latenzen. Auch ist es möglich, den virtuellen Bildschirm zu verschieben und seine Größe zu verändern. Zur Verwendung muss zunächst die App für HDMI Link installiert werden. Dann verbindet man das Zuspielgerät mit der Aufnahmekarte über ein HDMI-, ein USB-C-auf-HDMI- oder ein Lightning-auf-HDMI-Kabel. Optional kann es wichtig sein, die Capture-Card via USB-C mit Strom zu versorgen, damit das VR-Headset aufgeladen bleibt.

Im weiteren Verlauf verbindet man die jeweilige Meta Quest mit der Aufnahmekarte über ein USB-A-Buchse-auf-USB-C-Stecker-Kabel. Dann kann es auch schon losgehen.

Quelle: Meta