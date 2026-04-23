Cougar Airface Flo RGB Gehäuse im Test

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Mit dem Cougar Airface Flo RGB erweitert der Hersteller seine bekannte Airface-Serie, die vor allem Wert auf einen guten Luftstrom setzt. Wofür der Zusatz im Produktnamen steht, wird nicht erläutert. Es soll weiterhin viel Platz für Hardware zur Verfügung stehen, inklusive der Möglichkeit einen 360-mm-Radiator unter dem Top zu platzieren, was wir im Testbericht genauer aufzeigen werden.

Zur Unterstützung des guten Luftstroms wurden in der Front zwei große 180-mm-Lüfter vorinstalliert. Diese werden durch einen 120er Lüfter auf der Rückseite ergänzt. Der Zusatz „RGB“ im Namen verrät außerdem, dass alle drei Lüfter eine Beleuchtung besitzen.

Das Gehäuse bietet zusätzlich einige interessante Features an. Die Anschlüsse im Top sollen sich auch seitlich im unteren Bereich verlegen lassen, damit das Gehäuse bequem auf oder unter dem Schreibtisch betrieben werden kann. Vorinstalliert wurde zudem eine Halterung für schwere Grafikkarten und auch ein um 90 Grad gedrehter Betrieb soll möglich sein. Das dafür zusätzlich benötigte Riser-Kabel wird allerdings nicht mitgeliefert.

Das Cougar Airface Flo RGB Gehäuse gibt es in Schwarz und Weiß. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es die schwarze Version schon für rund 80 Euro. Für das technisch identische weiße Modell werden momentan etwa 95 Euro verlangt.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist recht übersichtlich. Er besteht aus einer Anleitung, einigen Einwegkabelbindern sowie Schrauben für den Einbau der Hardware.