Google Home Speaker: Der smarte Lautsprecher mit Gemini kommt nach Deutschland

Der Google Home Speaker wurde bereits im Oktober 2026 vorgestellt. Seit dem Frühjahr ist er auch in den meisten Ländern erhältlich. In den USA kostet der smarte Lautsprecher z. B. 99 US-Dollar. Mit Verspätung soll die Schaltzentrale fürs Smart Home auch nach Deutschland kommen. Aktuellen Berichten zufolge, die sich auf interne Händlerdaten beziehen, wird es Anfang August 2026 endlich so weit sein.

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Der Google Home Speaker setzt nicht mehr auf den Google Assistant, sondern auf Gemini. Ein integrierter LED-Beleuchtungsring signalisiert, ob die KI-Sprachsteuerung gerade zuhört, nachdenkt oder sich eine Pause gönnt. Wer nicht möchte, dass Gemini permanent mithört, kann über einen physischen Schalter auch die integrierten Mikrofone stummschalten. Der Lautsprecher bietet dabei 360-Grad-Sound, soll also für angenehmen Klang sorgen.

Gemini ist dem Google Assistant dabei klar überlegen. Der neue KI-Assistent kann Kontexte verstehen und natürliche Gespräche führen. Im Übrigen lassen sich auch zwei der Google Home Speaker zu einem Stereo-Verbund kombinieren. Alternativ sind auch Multiroom-Gruppierungen möglich. Zudem ist es möglich, zwei der smarten Lautsprecher mit dem Google TV Streamer im selben Netzwerk zu koppeln, um sie dann als zusätzliche TV-Speaker zu verwenden.

In den Handel kommen soll der Google Home Speaker in Deutschland jetzt Anfang August 2026. Hierzulande soll sich der Verkaufspreis auf rund 120 Euro belaufen.

Quelle: Caschys Blog