AMD Ryzen 5800X3D Anniversary Edition: CPU-Neuauflage wird zum Kassenschlager

AMD hat seinen Prozessor Ryzen 5800X3D als sogenannte Anniversary Edition neu aufgelegt. Technisch ist bei dem Gaming-Chip alles beim Alten geblieben. Hintergrund ist sicherlich auch die aktuelle Speicherkrise, welche Neuanschaffungen im PC-Bereich sehr kostspielig macht. Doch durch den neu aufgelegten Chip haben Besitzer älterer AM4-Systeme die Chance, eine noch heute durchaus potente CPU nachzurüsten.

Anzeige

Anno dazumal ist der Ryzen 7 5800X3D AMD erster Prozessor mit dem gestapelten L3-Cache gewesen. Es handelt sich um einen Acht-Kerner, der noch mit DDR4-RAM kombiniert wird. Genau das führt dann eben auch zu einem Preisvorteil, denn zwar sind aktuelle AM5-Mainboards erschwinglich und auch die CPU-Preise sind stabil geblieben, doch DDR5-RAM ist geradezu im Preis explodiert. Diese Kombination dürfte die Nachfrage nach dem Prozessor dann auch beflügelt haben.

So steht der AMD Ryzen 8 5800X3D Anniversary Edition z. B. beim Händler Alternate auf Platz 1 der beliebtesten Prozessoren. Und der Konkurrent Mindfactory gibt an, den Chip bereits über 1.200-mal verkauft zu haben. Das ist durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es den Prozessor erst einige Wochen im Handel gibt. Selbst bei Amazon.de rangiert der AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary auf Platz 2 der beliebtesten Prozessoren. Auch in den USA ist dieses Modell beliebt, was zwischenzeitlich sogar Scalper auf den Plan gerufen hat.

Am Ende scheint AMD sich also goldrichtig entschieden zu haben. Denn die Rückkehr des Ryzen 7 5800X3D als Anniversary Edition erweist sich als voller Erfolg.

Quelle: Computerbase