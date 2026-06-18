Google will 80 Mrd. US-Dollar in KI investieren

Google bzw. dessen Mutterkonzern Alphabet hat sich dazu bekannt, 80 Mrd. US-Dollar in künstliche Intelligenz zu investieren. Damit will man seine Infrastruktur für KI deutlich ausbauen. Den nötigen Geldfluss will man durch Aktienverkäufe generieren. Zudem erhält man auch noch 10 Mrd. US-Dollar von Berkshire Hathaway, dem Investmentunternehmen von Warren Buffett.

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Aktuell wetten viele Hersteller Unsummen auf künstliche Intelligenz, doch Geld verdient im Grunde fast kein Anbieter so wirklich damit. Genau das sieht Alphabet bzw. Google auch als die wichtigste Herausforderung der nächsten zehn Jahre an: Künstliche Intelligenz endlich zu Geld machen. Letzten Endes wird man sicherlich mehr und mehr Funktionen hinter Bezahlschranken liefern und auf kostenpflichtige Abonnements setzen, die fortlaufend Geld einbringen.

Alphabet konnte immerhin im 1. Quartal 2026 rund 110 Mrd. US-Dollar einnehmen, was einer Steigerung um 22 % gegenüber dem 1. Quartal 2025 entspricht. Als Gewinn konnte man 62,6 Mrd. US-Dollar verbuchen. Das entspricht sogar einem Sprung um 81 % gegenüber dem Vorjahr. Künstliche Intelligenz wird dabei immer stärker zu einem Zukunftsfaktor des Unternehmens.

Quelle: Google