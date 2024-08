Asus und AMD tun sich für Grafikkarten-Bundles mit “Warhammer 40.000: Space Marine 2” zusammen

Asus und AMD kooperieren für eine neue Aktion rund um die Radeon-Grafikkarten. Käufer ausgewählter Modelle erhalten nämlich gleich zwei Spiele als Gratis-Beigaben. Konkret sind das die beiden Titel “Warhammer 40.000: Space Marine 2” und “Unknown 9: Awakening”. Es nehmen allerdings zusätzlich die Prozessoren der Reihe Ryzen 7000 an der Aktion teil. Um die Spiele zu erhalten, müssen die Grafikkarten bzw. CPUs zwischen dem 6. August 2024 und dem 5. Oktober 2024 gekauft worden sein.

Konkret sind die teilnehmenden Grafikkarten bzw. CPUs folgende Modelle:

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX, 7900 XT, 7900 GRE, 7800 XT , 7700 XT und 7600 XT Standard und OC Edition Modelle

ASUS Dual Radeon RX 7900, 7900 XTX, 7900 XT, 7900 GRE, 7800 XT, 7700 XT, und 7600 XT Standard- und OC-Edition-Modelle

AMD Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, 7950X, 7900X, 7900

AMD Ryzen 7 7800X3D 7700X, 7700

Dazu gesellt sich ein Gewinnspiel. Im Rahmen dieser Kampagne gibt es eine begrenzte Anzahl exklusiver Grafikkarten im Design von “Warhammer 40.000: Space Marine 2” als Hauptpreise. Das exklusive Grafikkarten-Design wird auf dem ROG-Presse-Event auf der gamescom 2024 am 20. August enthüllt werden. Um den Start der Kampagne zu feiern, wird außerdem eine der Karten an einen Teilnehmer des AMD gamescom Events am 23. August vergeben. Weitere Informationen über das Event und die Möglichkeiten, jene Karte zu gewinnen, werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Quelle: Pressemeldung