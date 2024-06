Tineco Floor One S6 Flashdry Pet im Test

Anzeige

Kürzlich haben wir den Tineco Floor One Switch S7 getestet, eines der ersten Geräte von Tineco mit Heißluft-Trocknung. Zudem war es eine Kombination mit einem konventionellen Akku-Staubsauger, der aus unserer Sicht eher für eine kleine bis mittlere Wohnung geeignet ist.

Jetzt haben wir den Tineco Floor One S6 Flashdry Pet erhalten, welcher das Reinigungsverfahren übernimmt, aber deutlich einfacher ausgestattet ist. Und an dieser Stelle muss es mal gesagt werden: Die Variantenvielfalt bei Tineco wird langsam ziemlich unübersichtlich. Fünf Geräte gibt es in der S7 Serie, mindestens drei in der S6 Serie und weitere vier in der S5 Serie, dazu noch die Einstiegsmodelle.

Auf der deutschen Webseite ist der S6 Flashdry Pet noch gar nicht gelistet, dafür ist er aber etwa bei Mediamarkt und Saturn sowie bei Cyberport für knapp 500 Euro zu bekommen. Er kommt mit einer neuen Station daher, auch der Einsatz vom Schmutzwasserbehälter wurde überarbeitet. Was das Gerät so alles kann und ob es für euch interessant ist, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.