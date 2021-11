Poco M4 Pro 5G im Test: Alles was ein Mittelklasse-Smartphone braucht

Anzeige

Das Poco M4 Pro 5G ist eines der günstigsten 5G-Smartphones. Ein guter Grund, um sich das Mittelklasse-Modell einmal im Test anzuschauen. Dabei verraten wir, ob das System flüssig läuft, die Kamera etwas taugt und wie sich das neue Smartphone der Chinesen so im Alltag geschlagen hat.

Einführung

Diese Woche ist das neue Poco M4 Pro 5G vorgestellt worden. Das Smartphone platziert sich im Mittelklasse-Segment. Punkten soll es dort mit 5G-Unterstützung, einem großzügigen Akku mit 5.000 mAh, einem Display mit 90 Hz Bildwiederholrate und der von Xiaomi und Redmi ebenfalls bekannten Systemoberfläche MIUI 12.5. So stellt das Poco M4 Pro 5G auch im Grunde ein umgetauftes Redmi Note 11 mit leichten Anpassungen dar.

Das Poco M4 Pro 5G kostet mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz 229,90 Euro. Wer 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz wünscht, zahlt als regulären Preis 249,90 Euro. So oder so dient der MediaTek Dimensity 810 5G als Prozessor. Mehr verrät ein Blick auf die technischen Daten.

Technische Daten des Poco M4 Pro 5G

Display: LCD, 6,6 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz, 240 MHz Touch-Abtastrate, Corning Gorilla Glass 3

Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 12.5

Prozessor: MediaTek Dimensity 810 5G

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 / 6 GByte

Speicherplatz: 64 / 128 GByte (UFS 2.2; erweiterbar)

Dual-Hauptkamera: 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akku: 5.000 mAh (Schnellladung mit 33 Watt)

Schnittstellen: 4G / 5G LTE, Dual-SIM (Hybrid), microSD, 3,5-mm-Audio, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 GPS, USB-C (2.0), NFC, Infrarot

Besonderheiten: Stereo-Lautsprecher, Fingerabdruckscanner an der Seite, FM-Radio

Maße / Gewicht: 163,5 x 75,8 x 8,8 mm / 195 g

Preis: ab 229,90 Euro

Das Poco M4 Pro 5G hakt also viele Punkte ab, die für potenzielle Kunden relevant sein dürften. Auch NFC für kontaktlose Bezahlungen ist etwa vorhanden. Extras wie Wireless Charging sind in dieser Preisklasse ohnehin nicht zu erwarten. Ein AMOLED-Display wäre natürlich willkommen gewesen. Doch das Gesamtpaket des Poco M4 Pro 5G klingt auf dem Papier durchaus attraktiv.

Zum Launch kooperiert Xiaomi offiziell mit dem Anbieter Goboo. Dazu gibt es dann hier auch einen Produktlink und hier Informationen zum Vorbestellungs-Event. Dort fällt der Preis der „kleinen“ Variante des Poco M4 Pro 5G (4 + 64 GByte) auf 179 Euro durch eine Kombination aus Early-Bird-Rabatten und Codes. Wer noch den Promo-Code „GobooP7“ verwendet, spart 5 Euro zusätzlich. Dann käme also ein Preis von 174 Euro heraus. Bei der Variante mit 6/128 GByte kann man so den Preis auf 194 Euro drücken. Da der kostenlose Versand auf Spanien erfolgt, fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Doch nun werfen wir einen Blick auf Ausstattung und Verarbeitung.