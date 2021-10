Xiaomi Redmi Note 11: Vorstellung am 28.10.2021 mit 120-Watt-Schnellladung

Xiaomis Untermarke Redmi wird am 28. Oktober 2021 ein neues Smartphone vorstellen. Man hat bereits bestätigt, dass es sich dabei um das neue Redmi Note 11 handeln werde. Dabei soll das neue Modell besonders in einem Punkt aus der Masse herausstechen: Es wird nämlich Schnellladung mit 120 Watt an Bord sein. Somit werden Besitzer des Smartphones es in Rekordgeschwindigkeit aufladen können.

Man bezeichnet die Technik auch als „120W Immortal Second Charge“. Allerdings ist wohl davon auszugehen, dass ein entsprechendes Ladegerät separat erworben werden muss. Im Lieferumfang des Redmi Note 11 wird sicherlich ein Charger beiliegen, der auf konventionellere Ladgeschwindigkeiten begrenzt bleibt.

Derzeit geht man davon aus, dass sowohl ein Redmi Note 11 als auch ein Redmi Note 11 Pro auf den Markt kommen. Auch ein Pro+ ist möglich. Welche Modelle 120-Watt-Schnellladung anlegen können, ist noch offen. Man rechnet damit, dass das Redmi Note 11 den MediaTek Dimensity 810 als SoC verwendet, während das Pro-Modell den Dimensity 920 verwenden könnte. Das potenzielle Pro+ könnte mit de Dimensity 1200 AI hantieren.

Alle drei Modelle sollen Displays mit 120 Hz Bildwiederholrate und Akkus mit 5.000 mAh Kapazität verwenden. Es ist zudem mit 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zu rechnen. Das Redmi Note 11 soll eine Hauptkamera mit 50 MP mitbringen, während es beim Pro-Modell 108 MP sein dürften. Alle weiteren Eckdaten werden wir dann wohl schon am Donnerstag kennenlernen.

Quelle: Redmi (Weibo)