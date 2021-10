GeForce Now: Cloud-Gaming über Microsoft Edge nun auch an Xbox-Konsolen

Wer eine Xbox-Konsole besitzt, kann bereits Google Stadia über den Browser Microsoft Edge verwenden. Das liegt auch daran, dass Chromium als Basis dient. Doch wie es aussieht, steht mittlerweile auch GeForce Now über genau diesen Weg an den Konsolen zur Verfügung. Das macht die Plattformen von Microsoft noch ein Stück flexibler. Ob man das Cloud-Gaming natürlich an dedizierter Spiele-Hardware verwenden möchte, ist eine andere Frage.

Gute Gründe gibt es durchaus dafür: Über GeForce Now sind dann Games spielbar, die eigentlich nicht für die Xbox-Plattformen erschienen sind. GeForce Now hat die Edge-Unterstützung aber gerade erst über ein Beta-Update eingepflegt. Es kann also durchaus sein, dass die Unterstützung des Browsers von Microsoft noch überarbeitungswürdig ist.

Dabei unterstützt Edge an den Xbox-Konsolen sogar Maus- und Tastatureingaben. Das eröffnet zahlreichen Experimenten Raum. So lassen sich dann also selbst GeForce-Now-Spiele zocken, die keine Controller unterstützen. Allerdings will Microsoft selbst in Zukunft auch PC-Spiele an die Xbox-Konsolen hieven, indem man da seinen eigenen Game-Streaming-Dienst über den Xbox Game Pass Ultimate einspannt.

Im Übrigen hatte Nvidia erst kürzlich zu GeForce Now einen neuen Tarif namens RTX 3080 hinzugefügt. Die neue Stufe beinhaltet noch mehr Grafikleistung und unterstützt je nach Hardware 4K- bzw. 1440p-Grafik bei 60 bzw. sogar 120 fps.

