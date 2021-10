Nvidia GeForce Now führt neuen Tarif RTX 3080 ein

Nvidia führt für sein Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now einen neuen Tarif ein. Die neue Stufe RTX 3080 ist jetzt das Flaggschiff-Abonnement und kostet 99,99 Euro für ein halbes Jahr. Darin sind keine Spiele inbegriffen. Im Falle von GeForce Now müssen Interessierte die Spiele in einem der angebundenen Stores erworben haben – etwa Steam, GOG oder auch dem Epic Games Store. RTX 3080 soll Spielern nun die beste Qualität fürs Cloud-Gaming bieten.

Wie bei der Stufe Priority ist auch Ray-Tracing in kompatiblen Spielen via RTX On an Bord. Zudem verlängert sich hier aber die Länge der maximalen Spielesessions auf acht Stunden. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Name des Tarifs an die Grafikkarte GeForce RTX 3080 erinnert. Denn die Leistung jenes Modells will man Abonnenten hier liefern. Daher ist im Tarif an PCs und Apple Macs etwa 1440p bei bis zu 120 fps enthalten. An ausgewählten MacBooks soll die maximale Auflösung gar bei 1600p liegen. Exklusiv an der Nvidia Shield TV steigert man sich auf 4K bei 60 fps mit HDR-Unterstützung. Auch 7.1-Surround-Sound kann beansprucht werden.

Ausgewählte Android-Geräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S21 sollen bis zu 120 fps über GeForce Now RTX 3080 unterstützen. Hier macht Nvidia aber keine Angaben zur Auflösung. In den USA startet RTX 3080 im November 2021. Bei uns soll es im Dezember 2021 losgehen. Dabei wird man nur eine limitierte Anzahl an Vorreservierungen annehmen und Bestandskunden bevorzugen.

Kundenfreundlich: Wer aktuell die vergünstigte Founders-Stufe nutzt, kann jederzeit später in jenen Tarif zurückkehren, auch wenn auf RTX 3080 gewechselt wurde. Die Founders-Vorteile bleiben also erhalten.