Honor 50 5G und Honor 50 Lite starten in Deutschland

Honor führt in Deutschland seine neuen Smartphones Honor 50 5G und Honor 50 5G Lite ein. Bisher ist im deutschen Shop jedoch nur das Honor 50 5G gelistet. Es ist ab dem 2. November 2021 bestellbar und startet natürlich direkt mit einer Rabattaktion. So erhaltet ihr das mobile Endgerät mit 6 GByte RAM und 128 GByte Kapazität über den Code „AHONOR30F) mit 30 euro Rabatt – also für 499,90 Euro statt 529,90 Euro. Außerdem gibt es auch noch als Dreingabe die Honor Earbuds 2 Lite obendrauf. Der Versand via DHL ist kostenlos.

Anzeige

Aber was bringt das Honor 50 5G technisch mit? Nun, es ist mit dem Qualcomm Snapdragon 778G als SoC ausgestattet und alternativ zur oben genannten Konfiguration auch mit 8 GByte RAM sowie 256 GByte Speicherplatz zu haben. Diese Variante soll dann 599,90 Euro kosten. Bei den Farben könnt ihr zwischen Midnight Black, Emerald Green, Frost Crystal und Honor Code wählen. Die zuletzt genannte Option wird limitiert sein. Das OLED-Display kommt auf 6,57 Zoll Diagonale bei FHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate.

Das Honor 50 5G wartet auch mit einer Hauptkamera mit 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor) auf. Die Frontkamera weist 32 Megapixel auf. Der Akku mit 4.300 mAh kann mit 66 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Als OS dient ab Werk noch Android 11 mit dem Überzug Magic UI 4.2.

Das Honor 50 Lite bringt 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz mit und soll die Kamera auf 64 Megapixel abspecken. Der Akku könnte aber immer noch mit 66 Watt geladen werden. Das Display ist nun ein LC-Pendant mit 6,67 Zoll und die Frontkamera muss mit 16 Megapixeln haushalten. Der Preis fällt bei dieser Variante, deren SoC noch unbekannt ist, auf 300 Euro. Noch führt Honor Deutschland dieses Modell aber nicht auf.

Das Honor 50 5G bietet die Google-Dienste, also auch Zugriff auf den Play Store. Das ist möglich, da sich Honor mittlerweile von Google abgespalten hat und somit nicht mehr von den Sanktionen betroffen ist.

Quelle: Honor