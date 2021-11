Poco M4 Pro 5G: Neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt und direkt reduziert

Poco hat heute das neue Mittelklasse-Smartphone M4 Pro 5G vorgestellt. Das mobile Endgerät ist aber nicht gänzlich „neu“: Es handelt sich hier im Wesentlichen um eine umgetaufte Version des Redmi Note 11 mit leichten Design-Anpassungen. Die technische Basis ist aber gleich geblieben. So dient auch beim Poco M4 Pro 5G erneut das SoC MediaTek Dimensity 810 5G als Herzstück.

Dem Chip stehen je nach Modellvariante entweder 4 GByte RAM plus 64 GByte Speicherplatz oder aber 6 GByte RAM und 128 GByte Kapazität zur Seite. Entsprechend unterscheiden sich auch die Preise: Das Poco M4 Pro 5G mit 4/64 GB kostet in Deutschland 229,90 Euro. Wer 6/128 GByte wünscht, zahlt dann 249,90 Euro. Etwas günstiger wird es, wenn man einem Import zugetan ist.

So kooperiert Xiaomi mit dem Anbieter Goboo für den Launch. Dazu gibt es dann hier auch einen Produktlink und hier Informationen zum Vorbestellungs-Event. Dort fällt der Preis der „kleinen“ Variante des Poco M4 Pro auf 179 Euro insgesamt durch eine Kombination aus Early-Bird-Rabatten und Codes. Wer noch den Promo-Code „GobooP7“ verwendet, spart 5 Euro zusätzlich. Dann käme also ein Preis von 174 Euro heraus. Bei der Variante mit 6/128 GByte kann man so den Preis auf 194 Euro drücken. Die Tabelle fasst es mal zusammen:

Version Original Price Early-bird Price Limited Coupon Code exclusive Final Price 4+64GB 229€ 199€ -20€ -5€ 174€ 6+128GB 249€ 219€ -20€ -5€ 194€

Die ersten 100 Besteller sollen zudem noch ein Xiaomi Mi Band 6 als Dreingabe erhalten. Außerdem legt Goboo eine kleine Tragetasche bei. Der Anbieter weist darauf hin, dass man zwei Jahre Garantie gewähre und kostenlos aus Spanien verschicke. Es kommt also nicht zu Zollgebühren bzw. Einfuhrumsatzsteuern.

Zur restlichen Technik des Poco M4 Pro 5G:. An Bord ist ein LC-Display mit mittigem Notch, 90 Hz Bildwiederholrate (adaptiv), 240 MHz Touch-Abtastrate und einer Auflösung von 2400×1080 Pixeln. Für den Akku gibt man 5000 mAh und Schnellladung mit 33 Watt an. Der Fingerabdruckscanner sitzt an der Seite und es sind Stereo-Lautsprecher an Bord.

Das neue Poco M4 Pro nutzt ein Gehäuse aus Polycarbonat und wiegt 195 g. Potenzielle Käufer haben die Wahl aus Modellvarianten in den Farben Gelb, Schwarz und Blau. Zu den Kameras: Vorne sitzt eine Frontkamera mit 16 Megapixeln. An der Rückseite ruht eine Dual-Kamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Wir arbeiten dabei bereits an einem Test des Poco M4 Pro. Die ersten Eindrücke sind positiv, bald verraten wir mehr!