Oppp plant angeblich zwei Foldables für den internationalen Markt

Xiaomi hat in dieser Woche sein neues Foldable Mix Fold 2 vorgestellt. Leider ist dieses nach aktuellem Stan der Dinge nicht für den europäischen Markt vorgesehen. Auch Oppo hat mit dem Find N bereits ein Foldable auf den Markt gebracht, das allerdings nie in Europa erschienen ist. Schenkt man aktuellen Gerüchten glauben, werde Oppo jedoch schon bald gleich zwei andere Foldables international vertreiben. Technische Daten der mobilen Endgeräte glänzen jedoch noch durch Abwesenheit.

Anzeige

Oppo hat bereits beim zuständigen European Union Intellectual Property Office (EUIPO) die Rechte an den Marken „Find N Fold“ sowie „Find N Flip“ eingeheimst. Möglich also, dass die beiden Foldables jene Bezeichnungen tragen werden. Damit würde man sich quasi 1:1 wie Samsung mit seinen Foldables aufstellen. Aktuell darf Oppo jedoch in Deutschland keine mobilen Endgeräte mehr verkaufen, was auf einen Rechtsstreit mit Nokia zurückgeht.

Auch die beiden neuen Foldables von Oppo sollen den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 einspannen. Das Flip-Modell dürfte sicherlich ein Klapphandy werden, das Fold-Modell ein klassischeres Foldable im Stil des Galaxy Z Fold4. Oppo selbst schweigt jedoch zu den Gerüchten, sodass es Abwarten heißt.

Quelle: Yogesh Brar