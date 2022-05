OnePlus Nord 2T 5G und OnePlus Nord 2 Lite offiziell vorgestellt

OnePlus hat heute die beiden neuen Smartphones OnePlus Nord 2T 5G zum Preis von 399 Euro und OnePlus Nord CE 2 Lite 5G vorgestellt. Beide Smartphones gehören der Mittelklasse an. Das höherwertige Modell ist natürlich das Nord 2T 5G, welches wir deswegen zunächst beschreiben möchten. Abseits der Variante mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz, die besagte 399 Euro kostet, gibt es das mobile Endgerät für 499 Euro auch mit 12 GByte RAM und 256 GByte Kapazität. Es stehen die Farbvarianten Gray Shadow (Schwarz) und Jade Fog (Grün) zur Wahl.

Anzeige

Das OnePlus Nord 2T 5G nutzt ein AMOLED-Display mit 6,43 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung, HDR10+ und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Als SoC hält der MediaTek Dimensity 1300 her. An der Vorderseite befindet sich auch die Selfie-Webcam mit 32 Megapixeln. Rückseitig finden wir eine Triple-Kamera mit 50 (Weitwinkel, Sony IMX766, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) vor. Für den Akku sind 4.500 mAh mit 80-Watt-Schnellladung genannt. Ab Werk setzt OnePlus Android 12 mit dem Überzug OxygenOS 12.1 ein. Man garantiert 2 Jahre Updates bzw. 3 Jahre Sicherheits-Updates.

Das OnePlus Nord 2T 5G wiegt 190 g und misst 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Der Fingerabdruckscanner sitzt im Display und auch Stereo-Lautsprecher sind vorhanden. Zu den Schnittstellen zählen 4G / 5G LTE, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC und USB-Typ-C (2.0).

Das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G verwendet den Prozessor Qualcomm Snapdragon 695 sowie 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Letzterer kann via microSD erweitert werden Da speckt man also technisch etwas ab, was auch das Display betrifft. So handelt es sich hier nur noch um ein IPS-Panel mit 6,59 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Ab Werk ist erneut OxygenOS 12.1, basierend auf Android 12, vorinstalliert. Es gilt das gleiche Update-Versprechen, wie beim OnePlus Nord 2T 5G.

Die Frontkamera des OnePlus Nord CE 2 Lite 5G kommt auf 16 Megapixel. An der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit 64 (Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln. Für den Akku weist man 5.000 mAh mit 33-Watt-Aufladung aus. Als Maße nennt der Hersteller 164,3 x 75,6 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 195 g. Das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G gibt es in den Farben Blue Tide und Black Dusk. Sowohl das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G als auch das OnePlus Nord 2T 5G werden dabei ab dem 24. Mai 2022 erhältlich sein. Vorbestellungen starten schon heute.