LG UltraGear 49GR85DC: Gaming-Monitor mit 49 Zoll und 240 Hz

LG hat seinen neuen LCD-Monitor UltraGear 49GR85DC vorgestellt. Er erscheint im ersten Schritt in den USA, soll aber im Rahmen dieses Monats auch noch in Europa auf den Markt kommen. Leider schweigt man noch zur Preisempfehlung. Die technischen Daten legt man aber bereits offen. So löst der Screen auf 49 Zoll Diagonale mit 5.120 x 1.440 Pixeln auf. Es kommt also das breite Format 32:9 zum Einsatz. Als technische Basis dient ein VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz.

Anzeige

Der Gaming-Monitor nutzt ein Curved-Design mit einer 1.000R-Krümmung. Auch ist der LG UltraGear 49GR85DC für VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert. Als maximale Helligkeit gibt LG 1.000 Nits an. Zudem will man Kunden mit Modi für Picture-in-Picture (PIP) und Picture-by-Picture (PBP) überzeugen. Die Hintergrundbeleuchtung schlüsselt LG nicht genauer auf, Mini LED ist es aber nicht. Als Schnittstellen nennt man konkreter HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 sowie dreimal USB 3.0 – einmal für den Upstream und zweimal Downstream.

Auch ein Kopfhöreranschluss ist an Bord, was durch Support für DTS Headphone:X aufgewertet wird. Weitere Eckdaten sind unten in der Tabelle zu finden. Für mehr Ergonomie ist der LG UltraGear 49GR85DC etwa auch um 110 mm in der Höhe verstellbar sowie schwenk- und neigbar.

Technische Eckdaten

LG UltraGear Gaming Monitor (49GR85DC) Display-Typ VA (Vertical Alignment) Bildschirmgröße 49 Zoll Seitenverhältnis 32:9 Auflösung DQHD (5,120 x 1,440) Bildwiederholrate 240 Hz Farbtiefe DCI-P3 95% (typ.) Kontrastverhältnis 3000:1 Helligkeit 1000 Nits (peak) 450 Nits (typ.) Reaktionszeit 1ms Gray-to-Gray (GtG) Wölbung 1000R HDR VESA DisplayHDR 1000 Konnektivität HDMI 2.1 x 2

DisplayPort 1.4 x 1

USB 3.0 x 1 Upstream

x 2 Downstream

4pole H/P out (DTS HP:X) Picture-in-Picture, Picture-by-Picture Ja Stand Tilt: -5 to + 15°

Height: 110 mm

Swivel: ± 15˚

Pivot: Nicht vorhanden

Quelle: LG